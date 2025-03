Pallanuoto, A1 femminile. Non riesce l’impresa alla Smile contro il Padova

Non riesce l’impresa alla Smile Cosenza contro la forte Plebiscito Padova nella gara di pallanuoto valevole per il campionato di Serie A1 femminile.

Al di là del risultato, però, la sensazione è che la squadra bruzia sia in ripresa. Sarà dunque fondamentale la prossima partita, sabato nella piscina di Campagnano, contro Bogliasco. Intanto si archivia quest’altra battuta d'arresto del team allenato da Francesco Fasanella: 16 a 6 il risultato finale; 1-1, 4-1, 3-1, 8-3 i parziali.

“Troppe disattenzioni in difesa bisogna lavorare molto”, il pensiero del presidente Francesco Manna. “Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara. Siamo riusciti a fare il nostro gioco e a mantenerle. Dopodiché abbiamo avuto un calo, grazie anche alla loro esperienza che è fuoriuscita nei momenti importanti della partita. E’ stata una partita molto dura ma è un punto di partenza per la prossima, dove ci faremo trovare sicuramente pronte”, commenta invece per la squadra Sara Francesca Zaffina.