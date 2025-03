Addosso nascondeva la droga, in casa una pistola: arrestato giovane cosentino

Un controllo del territorio in un noto quartiere ad alta densità criminale di Cosenza ha portato all'arresto di un 25enne pregiudicato e già noto alle forze dell'ordine. Questo l'esito dei controlli svolti nei giorni scorsi dagli agenti di Polizia, che hanno subito notato il veicolo guidato dal giovane decidendo dunque di fermarlo per una perquisizione.

Lo stesso è stato trovato in possesso di circa 75 grammi di cocaina suddidivisa in 3 dosi pronte alla vendita ed in ulteriori 2 involucri nascosti nelle parti intime. Addosso aveva anche 2.290 euro in banconote di vario taglio, dei quali non riusciva a giustificare la provenienza.

Il controllo è stato così esteso anche presso l'abitazione del giovane, dove è stata rinvenuta altra cocaina (3 involucri dal peso complessivo di 200 grammi) ed anche una pistola a salve munita di tappo rosso. Il tutto è stato sequestrato mentre per il giovane è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio, commutato poi agli arresti domiciliari.