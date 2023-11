Nascondeva in casa droga e munizioni: un arresto a Santa Maria del Cedro

Un uomo è stato tratto in arresto a Santa Maria del Cedro in quanto trovato in possesso di droga e munizioni nascoste nella propria abitazione. Si tratta di un trentaseienne del posto, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali, fermato nell'ambito di mirati controlli svolti dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura.

Nel dettaglio, lo scorso 3 novembre l'uomo è stato visto mentre si recava con fare sospetto presso un garage: trascorso qualche minuto al suo interno, si rimetteva in marcia allontanandosi repentinamente. Un comportamento sospetto, che ha spinto i militari a fermarlo poco dopo mentre procedeva su strada.

All'interno del mezzo è stato rinvenuto uno zainetto contenente 4 involucri di cocaina per un peso complessivo di 2.2 grammi, assieme ad un mazzo di chiavi. Visto il rinvenimento, la perquisizione è stata estesa sia presso l'abitazione del soggetto che presso il garage non appena visitato.

Proprio all'interno del garage sono stati rinvenuti ulteriori 30 involucri di cocaina, del peso complessivo di 15.8 grammi, assieme a materiale per il confezionamento. Rinvenute anche 3 cartucce calibro .12 detenute illecitamente. Il tutto - ben 34 dosi di cocaina per circa 18 grammi di peso - è stato sequestrato.

Per l'uomo invece è scattato l'arresto per direttissima con l'accusa di detenzione di droga e di munizionamento. Al termine delle formalità di rito è stato posto ai domiciliari con obbligo di presentazione.