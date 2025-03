Nasce il coordinamento per il turismo naturalistico del territorio crotonese

È stato ufficialmente costituito il Coordinamento per il Turismo Naturalistico del territorio crotonese, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il turismo sostenibile nella provincia attraverso la collaborazione tra associazioni, enti e operatori del settore, mettendo in rete le competenze e le risorse di chi opera nella tutela ambientale, nella promozione del patrimonio naturalistico e nello sviluppo di un’offerta turistica consapevole e rispettosa del territorio.

Il turismo naturalistico è oggi un settore in forte crescita che sta riscuotendo un grande successo a livello internazionale, rappresentando un’opportunità concreta per il territorio crotonese che, grazie alla creazione di sinergie tra i diversi attori coinvolti, può diventare una destinazione attrattiva e competitiva, valorizzando le sue peculiarità ambientali, culturali e identitarie e promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e innovativo. A guidare questa nuova realtà sarà Girolamo Parretta, nominato Coordinatore del Turismo Naturalistico, che avrà il compito di favorire il dialogo tra le varie realtà aderenti, coordinando le strategie e promuovendo iniziative volte alla crescita del settore in sinergia con istituzioni e imprese locali.

Tra i promotori del Coordinamento figurano Confcommercio Calabria Centrale - Crotone, il Circolo per l’Ambiente Ibis ODV, il Club Velico Crotone ASD, Fili Meridiani, l’Associazione Il Barattolo Ecotronei, La Maruca APS, il WWF Provincia di Crotone, Ubimaior - Another Beach Project, il GAL Kroton e Verzino Adventure, tutte realtà impegnate nella tutela ambientale, nella promozione delle eccellenze naturalistiche e nello sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile.

L’azione del Coordinamento sarà orientata al miglioramento della qualità dei servizi turistici attraverso iniziative di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore, alla creazione di infrastrutture eco-sostenibili per facilitare la fruizione del territorio in modo responsabile, alla promozione del territorio crotonese su scala nazionale e internazionale attraverso strategie di marketing mirate e collaborazioni con enti e organizzazioni di settore e al potenziamento della digitalizzazione per rendere più efficiente la comunicazione e la gestione dell’accoglienza turistica. Il turismo naturalistico rappresenta un’opportunità strategica per il futuro del territorio e il Coordinamento nasce proprio con l’intento di valorizzare le risorse esistenti e creare un’offerta turistica innovativa, capace di attrarre visitatori alla ricerca di esperienze autentiche in armonia con la natura e le tradizioni locali.

"Il nostro obiettivo è costruire un modello di turismo sostenibile che sappia mettere a sistema tutte le realtà che operano nel territorio", ha dichiarato Girolamo Parretta, coordinatore del neonato organismo, convinto che attraverso il lavoro congiunto di istituzioni, associazioni e imprese si possa generare valore per la comunità locale e posizionare il territorio crotonese come destinazione di eccellenza per il turismo naturalistico. Confcommercio, attraverso il direttore di Confcommercio Calabria Centrale, Giovanni Ferrarelli, ritiene che l’offerta turistica debba essere rappresentata dalle peculiarità del territorio. Nell’evoluzione del mercato dei turismi, quello naturalistico rappresenta una grande opportunità: fondamentale è organizzare al meglio l’offerta, e questo protocollo va in questa direzione.

Nelle prossime settimane sarà organizzata una conferenza stampa con i soggetti che hanno sottoscritto l'accordo, che rimane comunque aperto alle adesioni di nuove associazioni. Il Coordinamento per il Turismo Naturalistico rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione del territorio crotonese che, attraverso il rafforzamento delle sinergie tra gli attori locali e l’adozione di strategie innovative, potrà sviluppare un’offerta turistica capace di rispondere alle nuove esigenze del mercato e di creare opportunità di crescita per l’intero comparto.