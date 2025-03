Carnevale nel centro storico di Rossano, successo di pubblico e di giovani

Successo per l'ultima sfilata di Carnevale nel centro storico di Rossano, svoltasi domenica scorsa, 9 marzo, e che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e bambini.

Il corteo partito dal piazzale di Santo Stefano dinanzi all'ex Tribunale, dopo aver percorso le vie principali con davanti la street-band e la madrina Clementizia, ha raggiunto la centralissima Piazza Steri dove sul palcoscenico si è dato vita allo spettacolo di burattini a cura della Ludoteca “Il Sasso nello Stagno” e all'esibizione di alcune scuole di danza che hanno animato la serata.

Si sono esibiti, per l'occasione, anche gli alunni di diverse scuole del territorio con balli, tarantelle e quadriglie tradizionali. A seguire, poi, c'è stata la cerimonia di premiazione della maschera più bella, organizzata dall'Associazione “Sosteniamo” diretta da Graziella Colamaria, che ha visto la partecipazione diversi Istituti Scolastici di Corigliano-Rossano.

Il primo premio è stato assegnato al Comprensivo Rossano 1 in cui sono stati premiati i costumi della Scuola Primaria “G. Rizzo” delle classi 3, 4 e 5 ed anche dei plessi di Via Nazionale e Crosetto, come scuola dell'infanzia, dell'area urbana di Rossano. Valore 300 euro in materiale scolastico.

Il secondo premio, invece, è stato assegnato alla Primaria “Leonetti-Guidi” di Corigliano e alla Primaria Madonna della Catena. Valore 200 euro in materiale scolastico.

Il terzo ed ultimo premio è stato assegnato alla Scuola dell'Infanzia “Leonetti-Guidi” del centro storico di Corigliano. Valore 100 euro in materiale scolastico.

Si è vissuto, dunque, un pomeriggio all'insegna della gioia e del divertimento. Perfetto il piano di sicurezza, coordinato da Gennaro Diaco, con la presenza di diverse Associazioni di volontariato del territorio, mentre il servizio sanitario durante la sfilata e non solo è stato garantito dai volontari del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Corigliano-Rossano.

Presenti anche tutte le forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale. Un plauso, in modo particolare, all'Associazione “Amici del Carnevale”, al Comitato “Frasso-Amarelli” e alle due Pro Loco di Co-Ro per l'ottima organizzazione.

L'evento in città è stato voluto e patrocinato, in modo particolare, dal Comune unico di Corigliano-Rossano in collaborazione con l'Assessorato al Turismo e Spettacolo. Piena soddisfazione, infine, è stata manifestata dal sindaco Flavio Stasi e dall'assessore al Turismo Costantino Argentino per la buona riuscita dei diversi appuntamenti di Carnevale in città.