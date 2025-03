Costruivano col permesso scaduto, fabbricato sequestrato a Crotone

Stavano completando abusivamente un fabbricato la cui prima parte era stata costruita con un permesso di costruire poi scaduto da anni, quando sono stati fermati dalla Polizia locale di Crotone che ha provveduto al sequestro preventivo dell’immobile.

Si tratta in particolare di una struttura a due piani fuori terra, completa solo delle tamponature esterne e delle di poco meno di quattrocento metri quadri per ogni piano.

Gli agenti, coordinati dal comandante Francesco Iorno, hanno accertato che la realizzazione del fabbricato, che si trova in località Passovecchio, era finalizzata ad aprivi un’attività a servizio della produzione di prodotti alimentari.

Assunte le informazioni presso l’Ufficio comunale competente che ha confermato la mancanza delle autorizzazioni necessarie, per il quale sono decorsi i termini di ultimazione dei lavori e non sono stati presentati altri titoli autorizzativi per la proroga, è stato svolto un riscontro tra la parte costruita in precedenza e quella in corso di esecuzione, avvalendosi anche dei rilievi fotografici e planimetrici. Alla fine, oltre al sequestro del manufatto, è scattata la denuncia dei responsabili.