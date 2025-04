Crotone. Ancora una discarica abusiva, sequestrati 700mq a Gabella

Un altro colpo all’odioso fenomeno delle discariche abusive è stato inferto nelle scorse ore dalla Guardia Costiera che in località Gabella, praticamente alle porte di Crotone, ha scoperto e sequestrato un’area di demanio marittimo, di più di 700 metri quadrati, occupata abusivamente in parte realizzandovi dei manufatti, anch’essi senza alcuna autorizzazione, ed in parte ammassandoci rifiuti di vario tipo.

La costruzione, con annessa una zona scoperta recintata, occupa in totale circa 150 metri quadrati e i reflui domestici venivano recapitati direttamente sul terreno.

Nella parte antistante, di circa 570 metri quadrati ed anch’essa di pubblico demanio marittimo, era stata invece realizzata la discarica, con parte dei rifiuti anche interrati: parliamo di circa 500 metri cubi di materiali tra di scarti edilizi, laterizi, tegole, sanitari in abbandono, elettrodomestici in disuso, materiale ferroso, materiale elettrico, imballaggi vari.

Denunciato il responsabile

Identificato il responsabile quest’ultimo è stata quindi denunciato alla Procura della Repubblica per diverse ipotesi di reato di natura demaniale, paesaggistico ambientale e per violazioni al testo unico in materia ambientale.

Per lo scarico dei reflui domestici è stata irrogata invece un’altra sanzione amministrativa, il cui importo può oscillare tra i 6 ed i 60 mila euro; interessata anche l’Autorità competenze sulla gestione del demanio marittimo affinché vengano quantificati e poi riscossi gli indennizzi dovuti.

Sulla parte retrostante, dove insiste invece una proprietà privata, ma entro la fascia di rispetto dei trenta metri dal confine demaniale marittimo, è stata infine accertata la realizzazione di un altro manufatto in muratura di circa 70 metri quadrati adibito ad abitazione, oltre ad un altro di più o meo 13 metri quadrati usato però come ricovero di attrezzature agricole.