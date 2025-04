Discariche abusive: sequestrati nel crotonese altri sei “scempi ambientali”

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Quattro aree nel comune di Belvedere di Spinello, un’altra nel territorio di Isola di Capo Rizzuto ed un’altra ancora a Crotone, sono state sequestrare dai carabinieri che hanno scoperto come le stesse, che insistevano sia su terreni privati che pubblici, fossero state usate come vere e proprie discariche abusive.

È questo l’esito di una maxi operazione in materia ambientale eseguita nelle scorse ore dai militari della Compagnia pitagorica con il supporto dei colleghi del Gruppo Forestale del capoluogo e dell’8° Elinucleo di Vibo Valentia.

Quanto a Belvedere di Spinello, i carabinieri della stazione locale hanno operato con la collaborazione dei tecnici dell’ArpaCal, in una superficie di circa 400 metri quadrati dove erano stati staccati materiali di varia natura: inerti prevenienti dalla demolizione di edifici, parti di mobili, numerosi elettrodomestici dismessi, pneumatici, rifiuti ferrosi e oggetti diversi. Sono ancora in corso gli accertamenti investigativi per individuare i responsabili di questo scempio ambientale.

Ad Isola invece è stata scoperta un’area di circa 450 metri quadri posta lungo il percorso della processione della Madonna Greca. Il sito era adoperato illecitamente per depositarvi numerosi rifiuti speciali, tra i quali decine di elettrodomestici dismessi, pneumatici abbandonati, parti di mobili, rifiuti tessili e altri oggetti disparati. Alcuni dei rifiuti riportavano persino dei segni di una precedente combustione, verosimilmente dovuta al tentativo di disfarsene.

I Carabinieri Forestale hanno sequestrato poi un’area ubicata nel capoluogo pitagorico dove erano stati ammassati circa 20 metri cubi di rifiuti speciali provenienti dalle demolizioni e dagli scarti dell’attività edile e hanno successivamente denunciato un soggetto per la sua gestione illecita.