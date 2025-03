Mesoraca. A fianco all’autocarrozzeria ammassava rifiuti, multato

Un deposito incontrollato di rifiuti, posto all’esterno di un’autocarrozzeria alle porte di Mesoraca, nel crotonese, è stato scoperto dai carabinieri della Stazione locale e dai loro colleghi del Nucleo Forestale, che hanno accertato delle gravi irregolarità nella gestione e nello smaltimento dei materiali.

Un sopralluogo ha infatti consentito di rilevare come nell’area fossero stati ammassati diversi tipi di rifiuti, pericolosi e non, tra cui veicoli fuori uso in attesa di riparazione; parti di ricambio provenienti da auto dismesse; paraurti e sportelli accatastati; materiale ferroso disperso; pneumatici di varie dimensioni; e cumuli di macerie e di inerti.

Dagli accertamenti si è scoperto che il titolare dell’autocarrozzeria non fosse in possesso di alcuna autorizzazione per il deposito di questi materiali e per questo si vedrà comminare una contravvenzione da 6.500 euro.

Nel corso dello stesso servizio, che ha visto impiegato anche personale delle Stazioni di Roccabernarda, Cotronei e Caccuri, della Radiomobile e di una pattuglia dell’Aliquota Operativa, sono state anche identificate 52 persone e 35 veicoli.

L’attenzione è stata rivolta al contrasto agli illeciti al codice della strada, non trascurando un aspetto spesso sottovalutato ma di fondamentale importanza come la sicurezza stradale.