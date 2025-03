Il 19 marzo allo stadio Ezio Scida Italia – Lettonia under 19

"Manca pochissimo per l’arrivo della maglia azzurra in città". È quanto ricorda, in una nota, il Comune di Crotone, che invita "la comunità cittadina è a sostenere i nostri azzurrini" prenotando un biglietto gratuito per assistere alla partita (QUI).

"Il prossimo 19 marzo alle ore 17.00 lo Stadio Ezio Scida ospiterà la nazionale di calcio under 19 che è pronta a dare l'assalto alla qualificazione alla fase finale dell'Europeo: un obiettivo non semplice per gli azzurrini, vista la presenza nel girone delle due finaliste della passata edizione (la Spagna e la Francia), ma che la squadra di Alberto Bollini può e vuole raggiungere forte anche dell'esperienza accumulata da gran parte dei 20 convocati nelle rispettive prime squadre" viene ricordato.

"Francesco Camarda, attaccante classe 2008 e già campione d'Europa sotto età lo scorso anno con l'Under 17, è solo la punta di un iceberg di un gruppo che si affida anche al calore di Crotone (sede del match d'esordio contro la Lettonia, mercoledì alle 17) per conquistare il primo posto, l'unico che qualifica alla fase finale dell'Europeo, in programma a giugno in Romania".