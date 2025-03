Cavallo cade in dirupo nelle campagne di Zambrone: soccorso e salvato

Brutta disavventura per uno sfortunato cavallo, che nel pomeriggio odierno si è dapprima perso per le campagne di Zambrone, nel vibonese, per poi cadere in un dirupo precipitando per oltre 30 metri e rimanendo ferito. Lanciato l'allarme è toccato intervenire ai Vigili del Fuoco del comando di Vibo Valentia, impiegando il velivolo Drago 146 per il soccorso aereo

Una volta individuato l'equino, è stato necessario raggiungerlo a terra, anestetizzarlo ed imbracarlo. L'animale, ferito, è stato così prelevato dal luogo impervio nel quale era finito, e da dove non riusciva ad uscire in autonomia. Riportato su strada, è stato affidato alle cure dei veterinari.