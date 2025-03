Costruiscono una strada ed un muro senza autorizzazioni: due denunce a Cotronei

Due persone sono state denunciate a piede libero a seguito di un controllo del territorio svolto dai Carabinieri della stazione di Cotronei. Si tratta di due soggetti del posto - un 58enne ed una 44enne - che avrebbero realizzato delle opere stradali e murarie in cemento armato senza alcuna autorizzazione.

I militari erano infatti impegnati nel controllo di un'abitazione in località Bisciglietta, notando le nuove opere murarie. Nello specifico, si tratta di: una strada lunga oltre 100 metri e larga 5; un muro con anima in ferro lungo 19 metri e mezzo ed alto 1 metro e mezzo, posato a sua volta su un massetto largo 1,20 metri ed alto 25 centimetri; un cordolo di delimitazione stradale lungo circa 23 metri ed alto 20 centimetri.

Tutte le suddette opere, realizzate in cemento armato, non avevano ricevuto alcuna autorizzazione ed oltre a risultare così abusive sono state realizzate anche in violazione delle direttive ambientali oltre che edilizie. Motivo per il quale sono state sequestrate.