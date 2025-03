Blsd e defibrillazione, a Cerva s’impara a salvare vite

Si è svolto a Cerva, piccolo centro del catanzarese, per il terzo anno consecutivo, il corso BLSD, Basic Life Support and Defibrillation, un’iniziativa di fondamentale importanza per la sicurezza della comunità.

Il corso ha visto la partecipazione di numerosi cittadini desiderosi di apprendere le manovre salvavita e le corrette tecniche di utilizzo del defibrillatore semiautomatico, il DAE.

A guidare i partecipanti in questo percorso formativo sono stati gli Istruttori Nazionali Simeup di alto livello come Daniele Ermanno, Ilenia Dell’Amico e Gaetano Nicoletta, il tutto sotto la supervisione del Direttore del Corso, la dottoressa Anna Maria Sulla.

L’ampia partecipazione a questa iniziativa dimostra come la cittadinanza di Cerva sia sensibile all’importanza della formazione in materia di primo soccorso.

Nei piccoli centri abitati, dove i servizi di emergenza possono impiegare più tempo per raggiungere il luogo di un evento critico, la presenza di persone formate al BLSD e di defibrillatori accessibili può fare la differenza tra la vita e la morte.

Le statistiche evidenziano che un arresto cardiaco improvviso può risultare fatale se non trattato tempestivamente: i primi minuti sono cruciali, e ogni secondo conta.

La possibilità che un cittadino formato intervenga prontamente con massaggio cardiaco e defibrillazione precoce aumenta notevolmente le probabilità di sopravvivenza di una persona colpita da arresto cardiaco.

Il corso BLSD a Cerva si conferma quindi un successo, dimostrando ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra istruttori qualificati e comunità locale. La grande adesione ha già portato gli organizzatori a programmare un nuovo evento a breve, offrendo ad ancora più cittadini l’opportunità di apprendere queste competenze vitali.