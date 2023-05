Manca personale: “servizio 118 inadeguato”, 40 sanitari presentano esposto

Medici, infermieri ed autisti del 118 della provincia di Catanzaro, una quarantina in tutto, hanno presentato un esposto per chiedere che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro della Salute Orazio Schillaci, attivino - ricorrendo un “pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica” i poteri sostitutivi a causa delle “manifeste omissioni degli organi territoriali che hanno reso e rendono il servizio inadeguato, carente e inefficiente con conseguente ed evidente rischio per la salute della comunità".

Molti medici addetti al 118 a causa dell'eliminazione di una indennità, hanno lasciato il servizio e ciò in quanto, per effetto della eliminazione dell'indennità, hanno ritenuto la retribuzione non congrua al loro impegno assiduo e alle loro continue e significative responsabilità, si legge nel documento presentato dall’avvocato Francesco Pitaro e notificato anche al presidente della Regione Calabria, al Commissario per la sanità, all’Asp di Catanzaro, ad Azienda zero e Prefetto.

Sempre nell’esposto si evidenzia che stia accadendo che all'interno del servizio sia assente, in molte postazioni, la figura dell'autista e anche quella dell'infermiere.

“Tali carenze - si legge - hanno una evidente ed immediata e diretta ricaduta negativa sul diritto alla salute. E' accaduto ed accade che in caso di emergenza il 118 non arrivi per l'assenza dell'autista o se arriva non può svolgere la propria funzione in assenza del medico e dell'infermiere".

L'esposto richiama anche la Costituzione Italiana che all’art. 120, comma 2 dispone che “il governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica”.

Infine la richiesta dei sanitari è anche che il governatore della Calabria, commissario per la sanità, Asp, all'Azienda zero intervengano immediatamente per integrare il personale del 118 dotandolo delle figure fondamentali; mentre al Prefetto vin chiesta la convocazione di un incontro urgente.