Al mercato oltre al pesce vendeva la coca per la “Crotone bene”, arrestato

Durante dei servizi nel centro di Crotone, in particolare nel mercato alimentare, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un venditore di pesce 58enne, I.G. le sue iniziali, con diversi precedenti di polizia e legato da vincoli di parentela ad un personaggio ritenuto di spicco della malavita locale.

Certi che nascondesse della droga, i poliziotti hanno deciso di perquisire sia l’uomo che il banco dove era esponeva i prodotti, arrivando così a trovare, effettivamente, della cocaina, poco più di otto grammi e mezzo, divisa in tredici dosi evidentemente pronte per essere vendute.

Si ritiene che il 58enne tenesse lo stupefacente sotto il banco così da ingannare il fiuto dei cani antidroga. Un tentativo inutile perché gli agenti l’hanno scovata ugualmente grazie al loro acume.

Secondo quanto riferito dalla Questura la coca era destinata alla cosiddetta “Crotone bene” per un consumo sia “casalingo” che che nei luoghi della movida.

L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico e spaccio di stupefacenti fortemente voluto dal Questore Renato Panvino in stretta sinergia con il Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, e che nel solo mese in corso hanno consentito di fermare ventiquattro assuntori ai quali è stata sequestrata la droga e per cui è scattata la segnalazione al Prefetto.