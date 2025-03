Crotone: cerca di scansare la polizia, in auto aveva cocaina. Arrestato

Pizzicato in auto con droga e soldi scattano le manette. Questo l’esito di un controllo eseguito dagli uomini della polizia di Crotone che hanno arrestato in flagranza un 26enne del posto, G.A. le sue iniziali, già gravato da numerosi precedenti, che deve ora rispondere delle ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

La pattuglia lo ha intercettato mentre era bordo di una vettura ma alla vista degli agenti ha eseguito delle manovre repentine, forse per evitare di essere fermato.

Bloccato è stato così sottoposto a una perquisizione che ha portato a ritrovare nove involucri di cellophane trasparenti contenti della cocaina che erano nascosti nel vano luce anteriore, oltre ad una somma di 1370 euro in banconote di medio taglio.

Inoltre, durante la perquisizione personale, gli è stato trovato anche un coltello a scatto della lunghezza di 15 centimetri per il quale è stato denunciato per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.

L’attività si inserisce nella serie di controlli che il Questore Renato Panvino, in sinergia con il Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, ha attivato in città per contrastare proprio lo spaccio di droga, soprattutto tra i giovani assuntori e i frequentatori della movida.