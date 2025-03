Ss106, Occhiuto: quasi 4 miliardi in tre anni, solo uno nei trenta passati

Roberto Occhiuto e Matteo Salvini

“Sono estremamente soddisfatto dell’incontro odierno presso il Mit, nel corso del quale sono stati presentati gli ingenti investimenti relativi a importanti opere per il territorio calabrese sul piano della viabilità e del miglioramento dei collegamenti. Ringrazio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per l’attenzione che sta dimostrando nei confronti della Calabria".

È quanto dichiara Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che ha voluto rimarcare anche l’attenzione corrisposta dal governo nazionale che insieme a quello regionale in questi anni starebbero immettendo risorse mai giunte in passato per l’ammodernamento della strada statale 106 e della viabilità locale.

Il governatore ha rammentato infatti che proprio per la 106, ormai tristemente nota come la ‘strada della morte’, nei trent’anni precedenti sia stato stanziato soltanto un miliardo.

“Negli ultimi tre anni – sbotta con orgoglio - siamo arrivati invece a 3,8 miliardi. Si tratta di un impegno inedito e straordinario, con tutte le progettazioni che camminano spedite. Oltre al finanziamento dei cantieri quasi tutti aperti, stiamo lavorando per colmare un deficit infrastrutturale storico”.

"Lo stiamo facendo - precisa ancora il presidente - in modo concreto, portando nel nostro territorio risorse tangibili e sono certo che presto i cittadini calabresi potranno fruire di quelle opere che attendono da troppi anni. Allo stesso tempo proseguiremo in maniera rapida con tutte le progettazioni dei restanti lotti della statale 106. Sappiamo che è un lavoro che durerà per diversi anni, ma è anche vero che in Calabria mai nessuno prima d’ora era riuscito in così poco tempo a mettere in campo una mole così ingente di risorse per le nostre infrastrutture".

“Di tutto ciò, voglio ringraziare anche l'amministratore delegato di Anas, Andrea Gemme, il commissario straordinario per la ‘Riqualificazione della Strada Statale 106 Jonica’, Francesco Caporaso, e il dirigente regionale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Claudio Moroni, per la preziosa collaborazione” conclude Occhiuto.