Cutro. Studenti del Di Bona in Irlanda alla scoperta di cultura e tradizioni locali

Dal 2 all’8 marzo scorso, un gruppo di alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Di Bona” di Cutro, nel crotonese, accompagnati dalle docenti Francesca Tobruk e Annarita Fiorentino, hanno vissuto una “avventura” educativa e culturale straordinaria a Bundoran, pittoresca località sulla costa nord-ovest dell’Irlanda.

L’esperienza si è rivelata estremamente formativa e arricchente: la full immersion nella lingua inglese ha permesso loro di migliorare le competenze linguistiche e al tempo stesso ha dato la possibilità di vivere la cultura irlandese a 360 gradi.

Durante il soggiorno, nel pomeriggio, gli alunni hanno partecipato alle lezioni di lingua inglese, momenti coinvolgenti e con metodi di insegnamento dinamici e pratici: attività di gruppo, giochi di ruolo, discussioni… Le mattine, invece, sono state dedicate ad attività mirate a far conoscere meglio la cultura locale e a stimolare il lavoro di squadra.

Un’attività particolarmente apprezzata è stata la caccia al tesoro lungo la costa, che ha permesso di esplorare la bellezza naturale di Bundoran, oltre a incoraggiare la collaborazione tra pari. Un altro momento molto coinvolgente è stato il workshop di danze tradizionali irlandesi, che ha spinto i ragazzi ad avvicinarsi alla tradizione folkloristica del Paese, imparando alcuni passi base delle danze tipiche.

Oltre a Bundoran, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di visitare la vicina cittadina di Sligo, famosa per le sue bellezze naturali e per i legami con il poeta W.B. Yeats; il National Country Life Museum, che ha offerto loro uno spunto di riflessione sulla storia rurale dell’Irlanda; un tipico pub irlandese, in cui hanno potuto gustare i piatti tipici e al contempo socializzare con gli abitanti del posto, facendo così esperienza della cultura conviviale che caratterizza l’Irlanda.

Non poteva mancare, poi, una sosta alla capitale, Dublino: visita al Trinity College e all’iconico General Post Office Building, il più antico ufficio postale al mondo, quindi una passeggiata lungo il fiume Liffey e nei luoghi simbolo della città.

L’entusiasmo e l’interesse dimostrati dai ragazzi e dalle famiglie confermano il successo di questa iniziativa arricchita da pensieri e messaggi inviati alla scuola che hanno inorgoglito l’intero istituto, a partire dal Dirigente Vincenzo Corigliano, passando per i docenti coinvolti nell’organizzazione fino ad arrivare a tutto il personale di segreteria: un lavoro di squadra che, nonostante alcuni fisiologici intoppi di percorso, ha raggiunto il suo scopo, offrire ai ragazzi un’esperienza fuori dal comune e, insieme, una splendida occasione di crescita personale. L’auspicio è che per il “Di Bona” sia il primo viaggio-studio di una lunga serie.