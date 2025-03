Spaccio nelle zone della movida, intensificati i controlli a Crotone

Non solo il blitz che ha portato all'arresto di 17 persone (LEGGI): per le strade di Crotone sono stati intensificati i controlli per contrastare lo spaccio ed il traffico di droga, con servizi mirati svolti dagli agenti delle Volanti nelle aree maggiormente frequentate dai giovani.

Nello scorso fine settimana sono state così identificate e controllate 450 persone assieme a 242 veicoli, oltre a 32 soggetti ai domiciliari per reati specifici.

Due persone sono state fermatr per possesso di droga: si tratta di M.S.D., venticinquenne già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di circa 6,3 grammi di cocaina assieme ad un bilancino di precisione; e di M.D., che aveva invece 6,2 grammi di marijuana.

Segnalati anche tre giovani in possesso di modiche quantità di droga, ai quali è stata ritirata la patente di guida.