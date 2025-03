Controlli straordinari ad Isola Capo Rizzuto, sotto la lente pregiudicati e locali

Dopo altri importanti centri del crotonese è toccato ad Isola Capo Rizzuto, nelle scorse ore, esser al centro delle attenzioni degli uomini della Questura pitagorica che, sotto il coordinamento del questore Renato Panvino, hanno sviluppato un servizio è stato finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare di quello dello spaccio di droga.

In questo contesto, la Squadra Amministrativa ha eseguito un controllo in un circolo ricreativo, elevando una sanzione da 30mila euro al proprietario per avere messo a disposizione dei soci delle slot machine non rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa. Inoltre gli è stata constatata l’omessa esposizione delle tabelle dei giochi per cui il soggetto è stato denunciato e gli sono state sequestrate tre slot.

Personale dell’Ufficio Immigrazione e della Digos ha invece effettuato dei controlli in due abitazioni per verificare la reale presenza di ospiti extracomunitari, identificando nel totale ventiquattro persone. Ulteriori verifiche sono state estese anche ad una moschea, nella quale sono stati identificati sei soggetti.

Scopo dell’attività era di controllare l’esatta corrispondenza tra la documentazione presentata all’atto del rilascio del permesso di soggiorno e l’effettiva domiciliazione delle persone e la risultanza di una reale prestazione lavorativa contrattualizzata.

Gli uomini della Polizia Anticrimine, poi, in collaborazione con quelli della Squadra Mobile, hanno effettuato sei controlli a persone ritenute pericolose e sottoposte ai domiciliari, eseguendo anche due perquisizioni alla ricerca di armi e droga ma che hanno dato esito negativo.

Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno controllato gli avventori in quattro negozi e bar identificando 39 soggetti di cui 18 positivi allo nella banca dati.

La Polizia Stradale, invece, ha effettuato cinque controlli amministrativi in altrettanti esercizi commerciali identificando otto soggetti di cui due positivi.

In una rivendita di gomme, poi, si è constatata la mancanza del registro di carico e scarico rifiuti per cui è scattata una sanzione di oltre duemila euro, mentre in un centro revisioni-officina meccatronica è stata riscontrata l’assenza del registro di carico e scarico rifiuti pericolosi e non con una sanzione da 6200 euro.

Infine, la Polfer ha effettuato dei posti di controllo nei pressi della stazione di Isola Capo Rizzuto identificando 68 persone di cui 24 positive e controllato 47 veicoli, nonché le strutture delle Ferrovie.

L’attività in numeri

Nel complesso, ed al termine delle attività, sono state controllate in tutto 469 persone, di cui 54 extracomunitarie e 166 positive in banca dati; verificati anche 188 veicoli; effettuati sei controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia; eseguiti dodici posti di controllo ed elevate due sanzioni al Codice della Strada. Undici gli esercizi commerciali controllati.