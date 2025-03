Autorità portuale, Filt Cgil contro Comune Gioia Tauro: “richiesta Imbarazzante”

Andrea Agostinelli

"Che la Giunta municipale di Gioia Tauro chieda la rimozione da presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dell’ammiraglio Andrea Agostinelli è una cosa imbarazzante per la stessa amministrazione che non ha giustificazione alcuna, anche per gli ottimi risultati raggiunti in questi anni".

Così in una nota la Filt Cgil, che prosegue: "È superfluo ricordare che il porto di Gioia Tauro ha raggiunto risultati eccezionali nel transhipment, con quasi 4 milioni di teus nel 2024 e con ottimi risultati negli anni precedenti, così come nel continuo rapporto che si è riusciti ad avere con Ministri di diverso orientamento politico, oppure ancora nella capacità di rapportarsi con grandi e piccoli armatori, allargando una rete di protezione utile a difendere e rafforzare l’occupazione generale delle aziende portuali".

"Anche nel 2016, quando il porto entrò in crisi, l’ammiraglio Agostinelli si schierò con il sindacato per dare garanzie occupazionali ai lavoratori portuali, sottoscrivendo assieme a noi ed al Ministro Delrio il protocollo che aprì la strada all’articolo 17, già vigente in altri porti di transhipment italiani. Certo, ci sono stati anche momenti in cui non siamo stati d’accordo, ma la diversità di vedute, anche per i diversi ruoli ricoperti, non ha mai oscurato il grande lavoro fatto per tutti i porti dell’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Meridionale" si legge ancora.

"Abbiamo timore, infine, che questo attacco forsennato ad Agostinelli abbia soprattutto l’obiettivo di aprire una discussione su un nuovo Presidente dell’ADSP" viene affermato in conclusione. "Ci sono politici calabresi interessati a questo incarico di cui dubitiamo sulla loro capacità manageriale, in quanto la scelta deve ricadere su un soggetto con comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Dio salvi il Porto".