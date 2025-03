Presto operativo dall’aeroporto di Sant’Anna il volo Crotone-Dusseldorf

Si è tenuto questo pomeriggio nella sala consiliare “Falcone Borsellino” del Comune della città pitagorica, il convegno “Volo Crotone-Dusseldorf. Suggerimenti per vacanze italo-tedesche” promosso dall’associazione Amici del Tedesco e dall’assessorato al Turismo, in collaborazione con la Fondazione “Santa Critelli” e il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone.

La tratta, sarà presto operativa a prezzi accessibili offrendo un collegamento veloce e comodo per passeggeri sia per motivi di lavoro sia per turismo.

Grazie a questa nuova rotta, si auspica un aumento delle opportunità per lo sviluppo economico e culturale della Calabria, facilitando anche l'arrivo di visitatori internazionali.

Nel suo intervento il sindaco Voce, ha evidenziato la strategicità dell’aeroporto per lo sviluppo del territorio sottolineando che già il volo quotidiano per Roma è particolarmente importante e di aver chiesto direttamente al presidente della Regione l’istituzione di un volo di collegamento con la Germania che già negli anni passati aveva dato rilevanti risultati.

Migliorare la qualità dei servizi

Il vice sindaco di Isola Capo Rizzuto, Raffaele Gareri, ha comunicato l’importanza della struttura aeroportuale e l’obiettivo principale è quello di continuare a migliorare la qualità dei servizi offerti.

L’assessore al Turismo Maria Bruni, ha ribadito come l'efficace pianificazione sia stata fondamentale per raggiungere questo importante risultato. “il turismo crocieristico già sta dando significativi riscontri, attendiamo oltre 35.000 visitatori quest’anno. Per quanto attiene gli ospiti che verranno dalla Germania, attraverso il programma Visit Crotone, abbiamo già previsto itinerari specifici per riservare loro la giusta accoglienza” ha detto.

Sacal: nello scalo numero importanti



Presente all’iniziativa il direttore commerciale della Sacal Mauro Bolla, che ha dichiarato: “siamo soddisfatti di poter dare al territorio ciò che chiedeva da tempo: un volo internazionale. Il nostro impegno è quello di impegnarci a farlo implementare. L’aeroporto di Crotone ha già registrato numeri importanti, oltre 170.000 passeggeri nel 2024, l’obiettivo è di arrivare a 300.000 quest’anno”

Antonio Arcuri, della fondazione Santa Critelli, nell’esprimere soddisfazione per il nuovo volo ha dichiarato che quando si fa squadra si ottengono importanti risultati.

Turano: aeroporto vitale per il territorio

Il vice presidente del Comitato Cittadino dell'Aeroporto di Crotone Francesco Turano, che con il Comitato segue da anni l’evoluzione dell’aeroporto cittadino, ha rimarcato l'importanza vitale della struttura per il territorio evidenziando che in questi anni ci sono state molte soddisfazioni e che bisogna continuare su questa strada aggiungendo voli e rendere la struttura ancora più appetibile.

Le conclusioni sono state affidate al presidente dell'Associazione Amici del Tedesco Loris Rossetto, che da anni si adopera per incentivare i rapporti tra la città di Crotone e le realtà tedesche: “il nostro è un territorio ideale per i tedeschi. Tra l’altro abbiamo già preso contatti con istituzioni e associazioni di Dusseldorf e siamo certi che sapranno apprezzare la nostra città potendola visitare avendo a disposizione un volo diretto”