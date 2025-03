Crotone. Condannato per spaccio, messo ai domiciliari

Un 51enne crotonese, condannato in via definitiva per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti alla pena di un anno e otto mesi, che dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare, è stato arrestato dagli agenti della polizia del capoluogo che hanno eseguito il provvedimento a suo carico.

Il fatto contestatogli risaliva al 2019 quando l’uomo finì in manette perché sorpreso in casa con della droga pronta per essere venduta. Il 51enne, rintracciato nel centro cittadino, è stato accompagnato presso il proprio domicilio dove espierà la pena.