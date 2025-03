Karate. Paturzo e Oliverio dell’Akc alle finali del Campionato Italiano Assoluti

Circa 700 atleti e oltre 300 società si sfideranno ai Campionati Italiani Assoluti 2025 di karate, in scena al PalaPellicone di Ostia da venerdì 28 a domenica 30 marzo. I karateka più forti d’Italia, e non solo, andranno a caccia del tricolore nel kata e nel kumite. Tra questi anche i crotonesi Simone Paturzo e Antonio Oliverio, dell’Accademia Karate Crotone, che cercheranno di aprirsi un varco nelle rispettive categorie dei 60kg e 84kg. A loro il più grande in bocca al lupo da tutta l’AKC.

Si prospettano tre giornate di ad altissimo livello, con un parterre ricco di atleti di calibro internazionale. In gara ci saranno medagliati europei e mondiali. Alla fine dell'evento, solo 13 di loro conquisteranno il massimo titolo senior: 11 nel kumite (5 categorie femminili e 6 maschili) e 2 nel kata.

Il programma d gara: Venerdì 28 si comincia alle 12:00 con il kata maschile, i 75 kg di kumite maschile e i 68 e +68 kg di kumite femminile. Sabato 29, a partire dalle 9:00, sarà il turno del kata femminile, dei 60 e 84 kg di kumite maschile in cui potremo vedere i crotonesi Simone Paturzo e Antonio Oliverio, e, dei 50 e 61 kg di kumite femminile.

Domenica 30, dalle 9:30, si chiuderà con i 67, i 94 e i +94 kg di kumite maschile e con l’ultima categoria del kumite femminile, i 55 kg. Ogni giornata partirà dalle fasi eliminatorie e terminerà con finali e premiazioni. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming dalla Home Page del sito federale, nella sezione Livestreaming.