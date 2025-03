Elezioni Rsu, la Cisl di Cosenza: “Insieme per rafforzare la centralità del lavoro”

In occasione delle elezioni RSU che si svolgeranno nelle prossime settimane, il Segretario Generale UST CISL Cosenza Michele Sapia, assieme ai Segretari Generali Territoriali della Cisl Scuola, Enzo Groccia, FP Cisl, Pierpaolo Lanciano e al referente provinciale della Cisl Università, Pietro Perrone esprimono ringraziamento alle candidate e candidati CISL del territorio cosentino. “Tante donne e uomini Cislini che oltre al loro quotidiano e straordinario impegno nei luoghi di lavoro, presso le sedi sindacali e sul territorio, saranno in prima linea nel prossimo rinnovo delle RSU”.

Le elezioni si svolgeranno il 14, 15 e 16 aprile 2025, e riguardano le lavoratrici e lavoratori del comparto “Istruzione e Ricerca” (scuola, università, ricerca e AFAM) e del pubblico impiego.

Il 20 novembre 2024, l’ARAN e le Confederazioni sindacali rappresentative hanno firmato un Protocollo per definire le modalità di voto per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie. Successivamente, l’ARAN ha pubblicato la circolare 1 del 16 gennaio 2025, fornendo indicazioni dettagliate sullo svolgimento delle elezioni.

Il calendario elettorale ha previsto l’inizio della procedura avviata il 27 gennaio scorso, con termine per la presentazione delle liste fissato il 14 marzo, mentre le operazioni di scrutinio si concluderanno entro le ore 14 del 17 aprile 2025, dopo il voto.

“Le elezioni RSU oltre a rappresentare un pilastro della democrazia sindacale - aggiungono i sindacalisti - sono un’occasione fondamentale per rilanciare le nostre proposte e idee sui temi della partecipazione, contrattazione e tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Saremo impegnati in attività e assemblee sindacali per far sentire la voce della CISL che resta il Sindacato del lavoro e delle persone e che, attraverso la partecipazione attiva di migliaia di iscritti, potrà far emergere la forza di una organizzazione radicata sul territorio, in linea con i valori che da sempre hanno contraddistinto questo sindacato riformista e laico: autonomia, giustizia e partecipazione appartenenti ad una cultura democratica e civile del Paese.

La campagna RSU – concludono i sindacalisti CISL di Cosenza - è un momento cruciale per riaffermare le nostre rivendicazioni sui rinnovi contrattuali, esaltare la centralità della sicurezza sul lavoro e della formazione, far progredire la qualità e stabilità del lavoro, garantire la difesa dei diritti e tutele dei dipendenti della Sanità pubblica e delle Funzioni Locali, Funzioni Centrali e del mondo della Scuola e dell’Università. Invitiamo tutti a partecipare attivamente a questo grande esercizio di democrazia per una maggiore centralità del lavoro”.