Gli avvocati di Crotone donano poltrone e tv alla Microcitemia dell’ospedale

Un supporto concreto agli operatori sanitari e maggiore comfort ai pazienti. Questa mattina si è tenuta la consegna formale, da parte del Comitato “Note fuori udienza” di Crotone, di dodici poltrone adatte alle trasfusioni e di un televisore, al reparto di Microcitemia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, diretto dal primario Sergio Bagnato.

La donazione, del valore di 17mila euro, si inserisce in un clima di forte sinergia che da anni caratterizza la collaborazione tra il comitato di avvocati del foro cittadino e l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone.

Il comitato, costituito dagli avvocati Roberto Stricagnoli, Serafina Cavaliere, Caterina Marano, Pasquale Montesano e Pina Notarianni, quest’anno ha deciso di devolvere il ricavato del concerto di beneficienza dei colleghi ‘Scombinati disposti’, dello scorso 19 dicembre al Teatro Apollo, al reparto che ha in cura i pazienti talassemici e quelli ematologici di tutta la provincia.

L’obiettivo della donazione è di rendere più confortevoli i momenti delle terapie ai numerosi pazienti, di offrire un sostegno al personale del reparto e di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di lavorare tutti insieme al fine di migliorare le prestazioni ed i servizi della sanità pubblica. Il televisore smart, in particolare, è destinato alla sala dedicata alle trasfusioni dei pazienti minori, in modo da offrire un diversivo, durante le terapie, ai bambini e agli adolescenti.

L’Unità operativa dipartimentale di Microcitemia ed Ematologia del San Giovanni di Dio, che conta anche un ambulatorio ed un servizio day hospital, si occupa di terapie emotrasfusionali, ma anche di attività di prevenzione per la thalassemia e di tutte le patologie che riguardano la sfera ematologica (tra le quali trasfusioni per i pazienti affetti da mielodisplasia, leucemia cronica, anemia da carenza di ferro).

Il reparto, unico centro della provincia, fa parte della rete regionale della thalassemia e delle emoglobinopatie. Mensilmente accoglie tra i 300 e i 350 pazienti, tra visite e terapie, divisi tra accessi in day hospital ed attività ambulatoriali. 120 sono i thalassemici in cura, un centinaio i pazienti ematologici. I minori che ogni due settimane usufruiscono di trasfusioni ed altre terapie sono 12. L’organico del reparto è composto da tre medici, quattro infermieri, una caposala ed un operatore socio sanitario. Nello scorso anno sono stati registrati numero importanti: quasi 3500 pazienti in cura.

Grande soddisfazione ed apprezzamento sono stati espressi dal Commissario straordinario dell’Asp Monica Calamai, che ha inteso ringraziare il comitato degli avvocati, a nome dell’intera azienda e del territorio crotonese. “Un gesto di grande solidarietà – ha affermato Calamai – Sentire il sostegno della comunità locale è molto importante. Ci sono medici, professionisti seri, che con abnegazione portano avanti il servizio pubblico e hanno bisogno anche della vicinanza e del riconoscimento. Un presidio ospedaliero ben attrezzato - ha aggiunto - è un valore aggiunto sia per gli operatori che per i pazienti e queste iniziative mettono in luce le esigenze del servizio sanitario, spronando a fare di più e meglio”.

Il comitato del foro pitagorico non è nuovo ad iniziative del genere. Lo scorso anno, aveva donato al reparto di Ginecologia e Ostetricia del San Giovanni di Dio una moderna vasca per il parto, consentendo alle donne del comprensorio una valida alternativa per poter affrontare il travaglio. Negli anni precedenti aveva donato attrezzature ai reparti di Oncologia, di Pediatria e di Neuropsichiatria infantile. Lo scopo è quello di riuscire, nei prossimi anni, ad interessare tutti i reparti del nosocomio cittadino.