Sambiase. Nell’armadio di camera gli trovano cocaina, scattano le manette

I carabinieri di Lamezia Terme hanno effettuato sei perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura cittadina nel contesto di un procedimento penale instaurato nei confronti di altrettante persone indagate a vario titolo per reati in materia di droga ed armi.

Durante le attività, eseguite in diverse località del lametino, e con il supporto anche dei Cinofili di Vibo Valentia, i militari della Stazione di Sambiase hanno arrestato in flagranza uno degli indagati, un 41enne del posto, che è stato trovato in possesso di stupefacente detenuto ai fini di spaccio.

Durante la perquisizione eseguita a casa dell’uomo, nell’armadio in camera da letto, sono stati infatti ritrovati circa cento grammi di cocaina suddivisa in diversi involucri, oltre a sostanza da taglio e materiale per il confezionamento. La droga, se fosse arrivata sulle piazze di spaccio e venduta al dettaglio avrebbe fruttato anche fino a diecimila euro.

Mentre sono in corso altri accertamenti tecnici volti a definire la qualità della sostanza e la percentuale di principio attivo, l’arrestato, a seguito della convalida da parte del Gip, è stato sottoposto ai domiciliari.