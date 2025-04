Musica. Bollani e la sua superband all’Unical in un live imperdibile

Stefano Bollani

La grande musica torna protagonista all’Università della Calabria con un concerto senza precedenti. Il 18 luglio, alle 21:30, Stefano Bollani e il suo quintetto saliranno sul palco del Teatro all’aperto dell’Unical, in piazza Vermicelli.

Si tratta di una nuova formazione internazionale creata dal pianista e compositore italiano, che celebra l'incontro tra cinque talenti straordinari.

Un evento imperdibile, organizzato in collaborazione con il promoter Ruggero Pegna per il festival Fatti di Musica, giunto alla sua 39ª edizione. Durante la serata sarà presentato un repertorio originale pensato appositamente per questa nuova formazione e Stefano Bollani riceverà il Riccio d’Argento come “Miglior Live dell'Anno”.

Una artista poliedrico

Pianista, compositore e artista poliedrico, Bollani è uno dei musicisti italiani più apprezzati a livello internazionale. Con la sua capacità di esplorare i generi musicali più diversi – dal jazz alla musica classica, dalla musica brasiliana a quella improvvisata – Bollani ha collaborato con leggende come Chick Corea, Pat Metheny, Enrico Rava e Richard Galliano.

Ha inciso per etichette prestigiose come ECM, Label Bleu e ACT, ha suonato con orchestre sinfoniche di fama mondiale e nel 2023 ha vinto il David di Donatello per le musiche del film “Il pataffio”. Oltre alla sua carriera musicale, è anche autore di libri e protagonista di programmi televisivi come “Via dei Matti Numero Zero” su Rai3.

Un quintetto d’eccezione.

Bollani sarà affiancato da altri quattro musicisti straordinari: Jeff Ballard alla batteria, uno dei più versatili batteristi jazz contemporanei, che ha collaborato con giganti del jazz come Ray Charles, Brad Mehldau, Chick Corea e Pat Metheny; Larry Grenadier al basso, acclamato come uno dei migliori bassisti del jazz moderno e con un curriculum che include collaborazioni con Joe Henderson, Stan Getz e Paul Motian; Vincent Peirani alla fisarmonica, un innovatore dello strumento con una visione musicale che spazia dal jazz alla musica classica, dal rock alla world music; Mauro Refosco alle percussioni, un sound designer di fama mondiale noto per le sue collaborazioni con artisti come David Byrne, i Red Hot Chili Peppers e Thom Yorke.