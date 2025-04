Invece che ai domiciliari lo trovano alla fermata del bus, arrestato

I Carabinieri di San Marco Argentano, con il supporto dei colleghi della Stazione di San Sosti, hanno arrestato un soggetto evaso dai domiciliari a cui era già stato sottoposto.

Durante un controllo a Mottafollone, nel cosentino, i militari sono andati a casa dell’uomo e, non trovandolo, hanno immediatamente avviato le ricerche rintracciandolo nei pressi di una fermata dell’autobus, dove sostava senza un apparente giustificato motivo.

Per lui è sono scattate inevitabilmente le manette in flagranza del reato di evasione ed ora è in attesa di essere giudicato col rito direttissimo.