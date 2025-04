Un’altra discarica abusiva a Crotone: sequestrati oltre 500 mq a Cantorato

Sono state le segnalazioni di alcuni cittadini ad indirizzare gli uomini della Capitaneria di porto di Crotone in località Cantorato del comune pitagorico, dove, un’area privata, era stata adibita a discarica abusiva.

Una volta sul posto, una zona ampia circa cinquecento trenta metri quadrati, i militari ci hanno ritrovato rifiuti di varia tipologia tra cui numerosi pneumatici in disuso, scarti edilizi, laterizi, tegole e numerose lastre ondulate in fibrocemento contenenti presumibilmente dell’amianto, così come sanitari in abbandono ed imballaggi di vario genere.

L’intera area, dopo aver informato la Procura della Repubblica di Crotone, è stata interamente posta sotto sequestro penale mentre la proprietaria del terreno è stata denunciata per violazioni al Testo Unico Ambientale.

Questo tipo di attività – sottolineando dalla Capitaneria di porto - continuano ad inserirsi, anche, tra quegli obiettivi prioritari indicati dalla Procura che hanno come finalità quella di tutelare l’ambiente ed il territorio e di contrastare tutte le attività illecite in grado di arrecare nocumento all’ambiente.