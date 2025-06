Rifiuti tra la vegetazione, un’altra discarica abusiva alle porte di Crotone

Un’area grande un migliaio di metri quadrati su cui sono stati ammassati circa cento metri cubi di rifiuti Raee, ovvero lavatrici, frigoriferi eccetera, oltre a scarti edilizi, residui provocati dalla combustione di rifiuti, materiali ferrosi e ingombranti.

Un’ennesima discarica abusiva alle porte di Crotone scoperta dal Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto locale, una superficie interessata da un folta vegetazione, in località Crepacuore.

L’intera zona, dopo aver informato la Procura della Repubblica, è stata interamente posta sotto sequestro penale a disposizione della stessa Autorità Giudiziaria.

Sono in corso gli accertamenti per cercare di individuare i responsabili mentre si stanno eseguendo le necessarie verifiche per risalire alla proprietà del terreno interessato.

Queste attività, condotte dalla Guardia Costiera pitagorica, continuano ad inserirsi, anche, tra quegli obiettivi prioritari indicati dal procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, ed hanno come scopo quello di tutelare l’ambiente ed il territorio e contrastare le attività illecite in grado di arrecare danni.