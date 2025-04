Candidato a sindaco a Isola Capo Rizzuto: il Pd sceglie Andrea Filici

Il Pd di Isola mantiene la promessa: la centralità del partito è stata rispettata con la scelta di candidare il segretario cittadino Andrea Filici alle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. Al civismo del sindaco uscente si schiera quindi una scelta di partito condivisa tra sostenitori, iscritti e federazione provinciale, regionale e nazionale che nella serata di mercoledì ha definitivamente chiuso la candidatura del segretario.

“Ci tengo a ringraziare gli iscritti e i sostenitori del PD di Isola che hanno sostenuto la mia candidatura, i dirigenti del partito e i tanti cittadini che in questi giorni mi hanno dimostrato il loro sostegno. Con la mia candidatura si ritorna finalmente a parlare di politica vera, quella dei temi (del presente e del futuro) fatta dai partiti e dalle coalizioni. Basta con gli inciuci e con le stampelle finalizzate alla sopravvivenza. Isola ha bisogno di un governo politico chiaro che si assuma le responsabilità dello sviluppo del territorio”. Sono queste le prime parole del neo candidato che poi promette una squadra rinnovata: “Voglio una squadra composta soprattutto da giovani motivati e animati dall’amore per Isola. Daremo un segno di rottura con il passato rispetto alle altre coalizioni. Non siamo più nel 2003 o nel 2013. Isola cambierà marcia solo grazie a persone nuove e attente ai problemi dei cittadini e non con chi ha governato per 20 anni senza dare risposte”