Troppo teso al posto di blocco, sotto il sedile c’aveva oltre un chilo di coca

Viaggiava in auto con oltre un chilo di cocaina, quando la sfortuna ha voluto che incappasse in un normale controllo stradale effettuato dalla Guardia di Finanza allo svincolo autostradale di Cosenza.

I militari, come di consueto, hanno alzato la paletta e fermato la vettura che, provenendo dal reggino, stava per dirigersi verso il centro abitato.

Durante il controllo il conducente ha però mostrato un atteggiamento apparso esitante e nervoso, il che ha insospettito le fiamme gialle che hanno deciso di approfondire facendo intervenire anche Alma, cane antidroga dell’unità cinofila, il cui fiuto è stato fondamentale per arrivare fino a sotto il sedile del lato passeggero del mezzo, dove è stato infatti ritrovato il panetto contenente la polvere bianca.

Dai riscontri effettuati poi in caserma con gli appositi reagenti chimici, è arrivata a conferma che si trattasse di coca, per un peso di esatto di un chilo e duecento grammi, che è stata ovviamente sequestrata, mentre l’autista, un giovane calabrese, è stato arrestato in flagranza di reato e per lui si sono spalancare le porte della casa circondariale locale: dovrà rispondere di detenzione e trasporto illeciti di stupefacente.