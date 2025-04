Basket. Oggi alle 6 la Sintegra Rende affronta in casa il Corato

La Sintegra torna tra le mura amiche: ospita il Corato. Ginefra e compagni tornano sul parquet di casa con tanta voglia di fare bene e proseguire il percorso per la salvezza. La Sintegra recupera Diouf, assente domenica scorsa a Canosa.

L'avversario di turno sarà il Corato che, dopo il recupero vinto col Barcellona giovedì scorso, raggiunge (a 18 punti) i rendesi. Una partita da non perdere per gli amanti del basket. Fischio d'inizio alle 18 presso il Polifunzionale di Quattromiglia.

La squadra guidata da coach Carbone vuole staccare gli avversari e provare a chiudere in crescendo questa fase del torneo. I presupposti ci sono tutti. Rende è al quinto posto in classifica ma staccata dalle prime tre che si salvano direttamente, senza play out. Match fondamentale dunque. Occorre l'aiuto ed il supporto del pubblico per una spinta maggiore.