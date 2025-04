Lavori sulla rete idrica: da stasera Crotone a secco per almeno due giorni

In tutta la città di Crotone si verificherà un'interruzione o una carenza d'acqua per i prossimi tre giorni. Lo rende noto il Comune di Crotone, diffondendo una notatecnica firmata da Sorical e dal Consorzio di Bonifica, circa la necessità di eseguire alcuni lavori presso la Vasca Barretta, in programma per questo pomeriggio.

In pratica, ci sarebbe da installare una nuova valvola a fuso, motivo per il quale l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a partire dalle 18:00 di oggi, 7 aprile. Al contempo si provvederà ad aprire le condotte dell'invaso del Sant'Anna, al fine di avere comunque una fornitura di acqua grezza per i prossimi giorni, e di bilanciare i flussi d'acqua dai due serbatoi cittadini.

Sebbene si stia cercando di limitare al massimo il disservizio, l'ente non esclude riduzioni o assenza d'acqua almeno fino al 9 aprile.