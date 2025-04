Confcommercio. A Cosenza Protocollo per inserimento lavorativo autistici

Presso la sede di Confcommercio Cosenza, il Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Cosenza, guidato da Corrado Rossi, ha promosso un incontro dedicato all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, con particolare attenzione ai giovani con autismo. L’iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di confronto e crescita, culminata nella sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra ANGSA Cosenza (sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Genitori di Persone con Autismo), il Club Rotary Presila Cosenza Est e il Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Cosenza.

Il protocollo formalizza l’impegno congiunto delle parti nella realizzazione del progetto "Sperimentazione Lavoro e Autismo", volto a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani con autismo all’interno delle imprese del territorio. ANGSA Cosenza, rispondendo alle esigenze delle famiglie, promuoverà percorsi di integrazione in ambienti di lavoro reali, garantendo un’effettiva inclusione sociale. Il Club Rotary Presila Cosenza Est, nell’ottica di migliorare il benessere psicofisico delle persone con autismo, supporterà l’iniziativa attraverso azioni concrete di sensibilizzazione e sostegno. Il Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Cosenza, dal canto suo, si impegnerà a favorire l’accoglienza nelle aziende associate, promuovendo ambienti lavorativi inclusivi e adeguati.

"L’inclusione non è solo un valore, ma un'opportunità per tutti. Creare ambienti di lavoro accessibili significa arricchire le nostre imprese con nuove prospettive e competenze," ha dichiarato Corrado Rossi, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Cosenza.

"Questo protocollo rappresenta un passo concreto per garantire ai giovani con autismo un futuro più indipendente e dignitoso. Lavorare insieme alle imprese significa offrire ai nostri ragazzi la possibilità di esprimere il loro talento," ha affermato Caterina Spadafora, presidente di ANGSA Cosenza.

Anche il Club Rotary Presila Cosenza Est ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa. Roberto Miniaci, Past President e Presidente commissione autismo del Club, ha dichiarato: "Come Rotary, crediamo fortemente nella responsabilità sociale. Sostenere progetti come questo è parte del nostro impegno per una comunità più inclusiva e solidale."

Questo importante passo sottolinea l’importanza del dialogo tra istituzioni, imprese e realtà associative nel creare opportunità concrete di inserimento lavorativo. Un segnale concreto di impegno, che dimostra che l’inclusione non è solo un principio, ma una realtà possibile grazie alla collaborazione tra persone, esperti e una società sempre più attenta e sensibile alle tematiche dell’accessibilità e dell’integrazione.