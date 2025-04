Truffano un anziano: beccati in fuga, c’era anche una minorenne

Hanno tentato di ingannare un anziano di Simeri Crichi, nel catanzarese, ma sono stati beccati dai carabinieri di Girifalco, che hanno così arrestato un uomo in flagranza, con l’accusa di truffa aggravata ed in concorso, e denunciato una minorenne, entrambi di origine campane.

Secondo quanto riferito dai miliari i due avrebbero contattato la vittima, un vedovo che vive solo in casa, presentandosi falsamente come un carabiniere e raccontandogli che il figlio fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e che fosse addirittura in pericolo di vita.

Così gli avrebbero chiesto una somma di denaro, sostenendo che fosse necessaria per sostenere le spese per la vittima del fantomatico sinistro, e informandola nel contempo che di lì a poco sarebbe passato un collaboratore per prendere in consegna i soldi. L’anziano, estremamente vulnerabile, è riuscito però racimolare appena 130 euro ma anche alcuni monili, tra cui anche la fede nuziale.

I due, però, sono stati immediatamente bloccati, mentre tentavano la fuga, venendo intercettati da una gazzella dell’Arma nei pressi di Girifalco, che ha poi recuperato sia il denaro che i gioielli.

All’esito del giudizio direttissimo, l’uomo è finito in carcere, mentre la minorenne è stata affidata ai familiari e dovrà rispondere degli stessi reati davanti al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.