Tragedia a Praia a Mare, abitante del posto investito ed ucciso da un treno

Tragedia nella tarda serata di ieri a Praia a Mare, dove un uomo, abitante del posto, è stato investito ed ucciso da un treno in transito. Il tutto sarebbe avvenuto a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, nei pressi del rione Fumarlo.

Per la vittima non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morta sul colpo. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i Carabinieri della compagnia di Scalea per i rilievi del caso: si cerca di capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.