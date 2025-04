Oggi a Bisignano la terza edizione del “Festival del Broccolo di Rapa”

Dopo il grande successo della scorsa edizione, è tutto pronto per la III edizione del "Festival del Broccolo di Rapa". La manifestazione è in programma oggi, sabato 12 aprile in Viale Roma, a Bisignano, a partire dalle ore 16:00.

La città, per l'occasione si veste a festa per condividere con voi il ricco programma di iniziative e intrattenimenti che renderanno ancora più piacevole l'opportunità di ritrovarsi e stare in compagnia. Un'atmosfera che coinvolge tutti i sensi, attraverso un viaggio di gusto.

Accanto alla degustazione di vini "Consorzio Terre di Cosenza", ad attendervi anche un'aria dedicata alle specialità gastronomiche locali preparate con l'ingrediente protagonista, il Broccolo di Rapa prodotto dalle aziende agricole del territorio.

"Vogliamo compiere un balzo in avanti - commental'Assessore all'Agricoltura del comune di Bisignano Francesco Chiaravalle -. Un ulteriore salto di qualità per promuovere, valorizzare i nostri prodotti, e intercettare possibili opportunità di crescita e di sviluppo che portino beneficio alle aziende agricole del territorio. Un'occasione per immergersi in un mix seducente di sapori, musiche e buon gusto. Vi aspetto in tanti per il concerto finale di Cecè Barretta".