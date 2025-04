Giornata del Made in Italy: all’Unirc si discute di innovazione e sostenibilità

Martedì prossimo, 15 Aprile, alle 10:30, presso l’Aula Seminari “Francesco Saverio Nesci” (Feo di Vito) del Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana, l’UniRc organizza l’evento dal titolo Innovability: Innovazione e Sostenibilità in Calabria, con l’obiettivo di valorizzare e comunicare le azioni di PMI e grandi imprese che operano sul territorio nei settori delle costruzioni, del design e dell’agrifood, ricercando opportunità di crescita e di sviluppo sempre più sostenibili.

L’incontro intende proporre un momento di confronto tra gli ecosistemi produttivi del territorio e il mondo accademico, con l’obiettivo di costituire una solida rete di contatti e partenariati per la promozione di buone prassi di sviluppo sostenibile del territorio calabrese.

La giornata sarà aperta dal Rettore Giuseppe Zimbalatti; all’evento parteciperà Filippo Callipo che donerà al Sistema Bibliotecario di Ateneo, una copia del volume Fare impresa, coltivare valori.