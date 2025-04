A Belvedere Marittimo la Polizia scende in piazza per “Bicimparo”

Nella mattinata del 9 aprile scorso, nella suggestiva cornice del lungomare di Belvedere Marittimo, sono stati 221 alunni della scuola primaria dei vari plessi dell’Istituto Comprensivo “Padre Puglisi” a partecipare all’evento Bicimparo tenuto da personale specializzato della Polizia Stradale di Scalea e della Federazione Ciclistica Italiana. L’evento prevede all’incirca 20 tappe che toccheranno tutte le regioni italiane, promuovendo l’uso corretto della bicicletta per favorire il movimento e il divertimento tra le diverse generazioni.

Tutti gli alunni hanno partecipato con vivo interesse sia alla prova pratica, basata su un percorso ciclabile predisposto da personale della F.C.I. che alla parte teorica tenuta da personale della Polizia Stradale, dove sono state rappresentate, anche con l’utilizzo di video, ai bambini le principali regole di sicurezza stradale quando si va in bicicletta, l’uso dei sistemi di sicurezza di cui la bicicletta deve essere dotata, e soprattutto l’uso del casco protettivo che benchè non sia prescritto dal codice della strada è necessario ed utile per la salvaguardia dei “piccoli” e “grandi” ciclisti.