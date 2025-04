Tropea. Rissa in centro: cinque denunce, quattro sono minorenni

Piazza Vittorio Veneto, Tropea

Cinque persone, tra cui quattro minorenni, coinvolti in una rissa avvenuta il 22 marzo scorso in Piazza Vittorio Veneto, in pieno centro a Tropea, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia e a quella per i Minorenni di Catanzaro

Le indagini sono state eseguite dai i Carabinieri della Compagnia locale che hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e che hanno ascoltato alcuni testimoni, arrivando a ricostruire la vicenda.

Da quando riferito dagli investigatori, dunque, i tafferugli sarebbero stati la conseguenza di una serie di insulti tra i cinque deferiti, che sono poi arrivati alle mani. Durante la rissa uno di loro è rimasto anche ferito.

Tutti gli interessati saranno inoltre segnalati alla Questura di Vibo Valentia, che dovrà valutare se emettere a loro carico anche un cosiddetto Daspo urbano.