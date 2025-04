Pallanuoto, Serie A1 femminile: Cosenza sconfitta a Trieste, ora testa ai playout

Le ragazze della Smile Cosenza Pallanuoto

Dal sogno play off all'incubo play out per la Smile Cosenza Pallanuoto, che chiude la stagione regolare al quartultimo posto. Contro la Pallanuoto Trieste, in trasferta, è arrivata una sconfitta che brucia, con la squadra di casa che si è imposta per 21-4 (4-2,4-0,6-1,7-1) e dopo un primo parziale sostanzialmente equilibrato, il crollo per le ragazze allenate da Francesco Fasanella.

La Smile non ha saputo ripetere l'eccezionale girone di andata dove aveva conquistato ben quindici punti, raggiungendo una zona play off più che meritata.

Il solo punto conquistato nel girone di ritorno ha pregiudicato l'esito finale della stagione regolare. Ora spazio ai play out dove bisognerà ritrovare la forza per raggiungere il traguardo della salvezza, i presupposti ci sono tutti.

“Abbiamo chiuso la stagione regolare non centrando l'obiettivo sesto posto – ha detto mister Francesco Fasanella – e usciamo da Trieste sconfitti, ma la cosa primaria è che non siamo mai stati in partita e abbiamo sempre faticato. Nonostante sia dura da digerire dobbiamo cancellare e ripartire perché Cosenza merita di rimanere nella serie A1".

"Tutti dobbiamo fare del nostro meglio e non diamo per scontato che sarà semplice perché non veniamo da un girone di ritorno minimamente sufficiente”, ha poi concluso il coach.

Per la squadra rossoblù e per i tabellini, a segno Malluzzo (1), Moreira (1), Santoro (1) e Gesheva (1). La Smile affronterà la Vela Nuoto in gara uno il 10 maggio a Cosenza, in gara due il 17 maggio ad Ancona e l'eventuale gara tre il 24 maggio a Cosenza.