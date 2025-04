Crotone. Molestata e aggredita da cinque anni, marito finisce in carcere

Condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, un 47enne di Crotone, B.M. le sue iniziali, è stato arrestato nelle scorse ore dagli agenti della Questura locale che hanno eseguito a suo carico un ordine di esecuzione per la carcerazione.

Il provvedimento è stato emesso a seguito della denuncia sporta dalla moglie, con cui l’uomo conviveva, e che ha raccontato di aver subito dal 2020 una serie vessazioni e minacce da parte del marito che, quotidianamente, l’avrebbe molestata ed aggredita anche fisicamente, procurandole un grave stato d’ansia e paura per la sua incolumità.

Il 47enne, rintracciato nel capoluogo pitagorico, al termine delle formalità di rito è stato immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale cittadina.

Un fenomeno, quello dei maltrattamenti e delle violenze sulle persone fragili, particolare attenzione dagli uomini della Polizia: il Questore Renato Panvino, in sinergia con il Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, in tal senso hanno anche istituito in Procura un pool specializzato.