Pasqua in concerto, stasera a Vibo l’ultima tappa del Crux Gloria

Ultimo appuntamento per la sesta edizione del progetto “Crux Gloria-Concerti in preparazione alla Pasqua”, promosso dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia in collaborazione con Ama Calabria. L’evento si terrà stasera, martedì 15 aprile, alle 21, presso il Duomo di Santa Maria Maggiore e San Leoluca, luogo che accoglierà un’esperienza intensa di musica sacra e spiritualità.

Protagonista della serata sarà il Coro Polifonico del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, diretto dal Maestro Gianfranco Cambareri, con le Meditazioni affidate a monsignor Attilio Nostro, Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, che accompagneranno i brani con profonde riflessioni sul senso della Croce e della Pasqua.

Il programma musicale offrirà un raffinato viaggio nella polifonia sacra, con opere di Michael McGlynn, Gregorio Allegri, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Thomas Tallis, Maurice Duruflé, Domenico Bartolucci, Felice Anerio, Giuseppe Liberto, Claudio Monteverdi e Tomás Luis de Victoria: un repertorio che abbraccia secoli di spiritualità musicale e che invita l’ascoltatore al raccoglimento e alla contemplazione.

Il Coro Polifonico Fausto Torrefranca, formato da studenti selezionati attraverso audizioni, nasce grazie all’impegno e alla guida del M° Gianfranco Cambareri, docente di Canto Corale presso il Conservatorio. Nel corso degli anni ha ampliato il proprio repertorio, distinguendosi per l’attenzione alla polifonia e per la qualità delle sue esecuzioni. Tra le esperienze più significative, spiccano la collaborazione con il compositore argentino Martin Palmeri, del quale ha eseguito in prima assoluta italiana il mottetto tango “Laudate Pueri”, oltre alla celebre “Misa Tango”.

Nel 2019 il coro ha inciso un Cd con la Concert Band di Melicucco, pubblicato da Edizioni Scomegna, e di recente ha portato la propria musica a Roma e in Vaticano, in occasione del 50° anniversario di ordinazione presbiterale di monsignor Giuseppe Liberto, Direttore Emerito della Cappella Musicale Pontificia Sistina.

“Crux Gloria” rappresenta dunque non solo un evento musicale di alto livello, ma anche un’occasione di meditazione e preparazione spirituale alla Pasqua, nel segno della bellezza e della profondità della musica sacra".