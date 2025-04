Scherma, ottime prove a Pianopoli per gli atleti dell’Accademia di Reggio Calabria

Grande prova dell’Accademia della scherma di Reggio Calabria che riconferma a Pianopoli (Cz) la solidità e l’eccellenza della società reggina guidata meticolosamente dai maestri Vincenzo Cordova, Claudio Romeo, Alessandro Arnò. Per il campionato regionale Under14 Squadre (bambine, giovanissime, Spada femminile), ottima prestazione della squadra ad un soffio dalla vittoria finale. L’Accademia della scherma si classifica al secondo posto con la squadra formata e capitanata da Greta Azzarà già campionessa regionale in carica, Viola Coppolino e Alessandra Scappatura.

Per la Qualifica regionale Gold Cadetti- Giovani Spada Maschile invece, buone prestazioni degli atleti Fabrizio Pellicanò (11°posto), Luca Ielo (12°posto), Matteo Calluso (21°posto).

Qualifica regionale Gold Cadetti – Giovani Spada Femminile, prima classificata Anna Bentivogli e grande prestazione di Grace Sorridente che conquista il terzo posto, Maria Bentivogli (6° posto) e Giulia Colletti (8° posto).

Per quanto riguarda la squadra maschile, formata da Mattia Bellesso già campione regionale in carica, Gabriele Cristiano, Enrico Bonavoglia, Andrea Cama, arriva in finale dopo aver battuto nettamente l’altra compagine reggina Scherma Reggio per un punteggio di 45-16. In finale, vince contro il Club scherma Cosenza con il risultato 45-40. Ottima anche la prestazione della seconda squadra maschile dell’Accademia della scherma RC capitanata da Mario Colletti con gli atleti Samuele Foti, Marco Macrì, Domenico Morabito che si qualificano al quarto posto.

Qualifica regionale Gold assoluti – Spada maschile: buone prestazioni di Fabrizio Pellicanò, Luca Ielo, Matteo Calluso, Domenico Licastro.

Qualifica regionale Gold assoluti spada femminile ottime prestazioni Alessandra Villa (2° classificata) e Anna Bentivogli (3° classificata), Maria Bentivogli (sesta classificata).