Scacchi. Ancora soddisfazioni per la Pushwooders’ Chess Academy

Miriam Zangari, Emanuele Zangari, Andrea Cosentino e Stefano-Procopio

È stato un fine settimana ancora denso di emozioni e soddisfazioni per gli allievi della Asd Pushwooders’ Chess Academy di Catanzaro, che continuano a collezionare successi.

Questa volta sono arrivati sia nella nona edizione del Trofeo organizzato e diretto dalla stessa associazione sportiva dilettantistica, sia nella fase provinciale di Cosenza del Campionato Italiano Giovanile Under 18.

La Pushwooders’ è una Scuola dello Sport del Coni specializzata nella disciplina scacchistica, che si fregia di atleti e atlete impegnati da anni nel conseguimento di titoli federali e qualificazioni per competere nei campionati italiani.

Anche quest’anno, nel primo trimestre, sono già stati acquisti il titolo di Campionessa Provinciale Assoluta e Campionessa Provinciale Under 14, grazie a Miriam Zangari, il titolo di Campione Provinciale Under 8, grazie a Stefano Procopio ed il titolo di Campione Provinciale Under 10, grazie a Emanuele Zangari. A questi campioni si aggiungono Andrea Cosentino e Francesco Roselli che si sono qualificati alla fase nazionale.

Il Trofeo tenutosi venerdì scorso a Catanzaro, è stato anche quest’anno un evento che ha regalato opportunità di confronto e di condivisione ai partecipanti. Un appuntamento fisso negli impegni agonistici programmati ogni anno dall’Istruttore federale Maurizio Leone, responsabile regionale del settore scacchi del Csen, che coincide con la pubblicazione dei risultati accademici dell’anno precedente e la consegna dei diplomi di qualificazione tecnica.

Il titolo di “Esperto Risolutore 2024” è stato attribuito a Miriam Zangari, quello di “Esperto Teorico 2025” ad Andrea Cosentino, mentre il titolo di “Accademico 2024” è stato riconosciuto a Emanuele Zangari. A questi allievi sono andati gli auguri e i complimenti di tutta l’associazione.

L’evento agonistico ha come sempre interessato diverse generazioni, a riprova che il gioco degli scacchi, disciplina che coinvolge in contemporanea mente e corpo con grandi benefici per coloro che la praticano, non conosce limiti di età e appassiona davvero tutti.

Alla manifestazione hanno partecipato anche dei ragazzi ospiti della Comunità Ministeriale di Catanzaro, accompagnati al Direttore della struttura di Catanzaro, Massimo Martelli, che, nel corso della premiazione, ha dichiarato: “Non mi aspettavo che una disciplina così particolare, che necessita di concentrazione, di impegno e di studio, potesse attirare i ragazzi presenti in struttura, così tanto da appassionarli e farli partecipare ad un torneo”.

Una partecipazione nata dal progetto “Scacchi per tutti”, rivolto a minorenni presi in carica dalle comunità e dai servizi sociali, che impegna la Pushwooders’ Chess Academy ormai da quasi 18 mesi, e che terminerà a giugno prossimo alla fine dell’ultima sessione riservata all’Istituto Penale Minorile di Catanzaro.

Alla fine dei turni di gioco, il Trofeo si è concluso con la premiazione di Annagiulia Ansani, prima classificata, dei fratelli Julian e Christian De Tommaso, e di un fantastico quarto posto andato a Stefano Procopio, che conferma il suo alto livello di gioco e maturità sportiva per la sua giovanissima età.

Le “sfide” della Pushwooders’ Chess Academy, come si diceva, sono proseguite nella giornata di domenica, in occasione della fase provinciale di Cosenza del Campionato Italiano Giovanile Under 18, svoltasi a Rossano. Qui ancora tutti gli allievi dell’associazione scacchistica catanzarese si sono distinti, salendo tutti sul podio.

Nella categoria under 8, Stefano Procopio, già Campione provinciale di Catanzaro U8, è arrivato ancora una volta primo, con punteggio pieno, vincendo 5 partite su 5, come già successo alla fase provinciale di Crotone e di Reggio Calabria.

Nella categoria under 10, ancora una volta è salito sul podio Emanuele Zangari, già Campione provinciale di Catanzaro U10, conquistando un meritatissimo secondo posto.

Ancora, nella categoria under 14, Miriam Zangari, già a Catanzaro Campionessa Provinciale Assoluta e Campionessa Provinciale U14, si è aggiudicata la coppa della prima classificata, confermando la sequela dei suoi successi che l’ha portata ad essere una seconda nazionale.

Infine, Andrea Cosentino ha conquistato il terzo posto assoluto nella categoria under 16, confermando anche lui la categoria già raggiunta di secondo nazionale.

Quindi, un’ennesima prova che ha regalato ottimi risultati agli allievi del maestro Maurizio Leone, già tutti classificati per il Campionato Italiano Giovanile Under 18, che si terrà a Terrasini (PA), dal 28 giugno al 6 luglio 2025. Sarà un’esperienza agonistica e di vita che consentirà agli atleti di confrontarsi con coetanei provenienti da tutte le regioni d’Italia, mettendo a frutto gli insegnamenti ricevuti nel corso dell’anno.

“Sono molto soddisfatto dei risultati che stanno ottenendo i miei allievi. Nel corso del tempo hanno maturato la consapevolezza delle loro potenzialità e hanno imparato a gestire la competizione con il giusto spirito agonistico, sotto l’egida del rispetto delle regole e della correttezza, mai dimenticando i principi etici che governano qualsiasi competizione sportiva in generale e scacchistica in particolare”, ha commentato il maestro Leone.