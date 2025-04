Beccato a rubare in un cantiere colpisce la guardia giurata. Arrestato

Evidentemente non pago di esser stato già denunciato qualche settimana prima per aver rubato una bicicletta addirittura nel cortile del Tribunali di Crotone, e di proprietà di un dipendente dello stesso ufficio, è stato beccato nuovamente a compiere un furto, stavolta in una proprietà privata.

Protagonista un crotonese, V.A. le sue iniziali, già noto in quanto gravato da numerosi precedenti, che è stato arrestato due giorni fa dagli uomini della Squadra Volanti della Questura pitagorica.

La chiamata al 113

Nel pomeriggio di lunedì scorso, infatti, dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa della Polizia, una pattuglia è intervenuta in un cantiere edile del capoluogo: una guardia giurata impiegata nella vigilanza del materiale da lavoro presente all’interno, ha infatti denunciato la presenza di una persona che si stava allontanando rapidamente dalla recinzione dell’impresa, dopo aver asportato dei cavi e dei tubi di rame.

La fuga e la reazione

Il soggetto, dopo essere stato scoperto, si è disfatto del materiale sottratto e messo in uno zaino, per poi darsi alla fuga, nonostante la guardia giurata gli avesse intimato di fermarsi: il metronotte ha anche provato a bloccarlo ma l’uomo ha reagito colpendolo con un oggetto in metallo.

Nel frattempo è arrivata la pattuglia della Polizia che lo ha bloccato e arrestato. Il materiale trafugato, che è stato recuperato, è stato poi restituito al proprietario che, nel frattempo, era già andato in Questura per sporgere querela.

Dopo le formalità di rito, e su disposizione del Pm di turno, il soggetto è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.