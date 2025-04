Con un bisturi in tasca segue la ex, fermato e arrestato finisce tra le sbarre

Si sono spalancate le porte del carcere per un uomo di Pellaro che nella mattinata di ieri, intorno alle 11, è stato sorpreso dai carabinieri della stazione locale mentre si aggirava nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, seguendone i movimenti, e che, perquisito, è stato trovato con un bisturi, che teneva in una tasca del giubbotto.

Già nella serata di lunedì scorso, 14 aprile, lo stesso soggetto era stato denunciato in stato di libertà per ripetuti atti persecutori sempre ai danni della ex.

Al termine delle formalità, pertanto, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “G. Panzera” di Arghillà, dove attenderà l’udienza di convalida.