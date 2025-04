Scalea, costituito il Consorzio delle Pro Loco dell’Alto Tirreno cosentino

Sabato scorso, 12 aprile, presso la Biblioteca Comunale di Scalea, si è ufficialmente costituito il Consorzio delle Pro Loco che riunisce la quasi totalità delle associazioni operanti nel tratto dell’Alto Tirreno cosentino compreso tra Tortora e Cetraro.

Il nuovo organismo ha l’intento di potenziare l’azione di promozione culturale e turistica del territorio, facendo leva su un modello collaborativo basato sull’unione, la condivisione e la valorizzazione delle specificità locali. L’obiettivo del Consorzio è quello di coordinare attività e progettualità in grado di esaltare, nel rispetto delle singole identità, le ricchezze comuni dell’intero comprensorio.

Alla riunione costitutiva hanno preso parte i rappresentanti delle Pro Loco di Scalea, Santa Maria del Cedro, Orsomarso, Verbicaro, Santa Domenica Talao, Grisolia e Praia a Mare, che hanno formalmente aderito al Consorzio e partecipato alla definizione della struttura organizzativa.

Durante l’assemblea si è provveduto all’elezione delle cariche direttive. Sono stati eletti: presidente: Salvatore Licursi, presidente della Pro Loco di Scalea; vicepresidente: Angela Annuzzi, presidente della Pro loco di Verbicaro; segretario: Franca Mancuso, presidente della Pro Loco di Santa Maria del Cedro

I lavori si sono svolti in un clima di grande collaborazione e spirito costruttivo, segnando l’inizio di una nuova fase di cooperazione tra realtà associative che da anni operano con passione e dedizione nella promozione dei rispettivi territori.

Il Consorzio, che si configura come uno strumento dinamico e inclusivo, resterà aperto a ulteriori adesioni: è stata infatti deliberata una proroga fino al prossimo 30 aprile per consentire alle restanti Pro Loco della fascia territoriale interessata di entrare a far parte dell’organismo.

L’auspicio condiviso è che questa nuova realtà possa diventare un punto di riferimento stabile, capace di coordinare e sostenere iniziative a carattere culturale, turistico e sociale, creando una rete solida tra i diversi comuni e rafforzando l’identità di un’area ricca di storia, tradizioni, risorse naturali e potenzialità.